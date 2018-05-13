Маріуполь - Ворскла - 1:1: маріупольський клуб вийшов у Лігу Європи

"Маріуполь" забронював п'яте місце в таблиці.

У Маріуполі відбувся матч 31-го туру Прем'єр-ліги, в якому «Маріуполь» приймав «Ворсклу». Поєдинок завершився нічиєю - 1:1, повідомляє сайт УПЛ.

На 30-й хвилині форвард "Ворскли" Коломоєць відкрив рахунок у матчі з передачі Ребенка.

Читайте такожШахтар обіграв Верес і в 11-й раз став чемпіоном України

Гравець "Маріуполя" Тищенко зрівняв рахунок на початку другого тайму, зігравши на добиванні.

"Ворскла" набрала 46 очок, а "Маріуполь" - 38 балів.

"Маріуполь", слідом за "Ворсклою" і "Зорею", завоював право представляти Україну в Лізі Європи.