Маріуполь - Ворскла - 1:1: маріупольський клуб вийшов у Лігу Європи
21:50, 13 травня 2018Футбол
648
"Маріуполь" забронював п'яте місце в таблиці.
ФК "Маріуполь"
У Маріуполі відбувся матч 31-го туру Прем'єр-ліги, в якому «Маріуполь» приймав «Ворсклу». Поєдинок завершився нічиєю - 1:1, повідомляє сайт УПЛ.
На 30-й хвилині форвард "Ворскли" Коломоєць відкрив рахунок у матчі з передачі Ребенка.
Читайте такожШахтар обіграв Верес і в 11-й раз став чемпіоном України
Гравець "Маріуполя" Тищенко зрівняв рахунок на початку другого тайму, зігравши на добиванні.
"Ворскла" набрала 46 очок, а "Маріуполь" - 38 балів.
"Маріуполь", слідом за "Ворсклою" і "Зорею", завоював право представляти Україну в Лізі Європи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter