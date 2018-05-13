Динамо перемогло Зорю в матчі передостаннього туру УПЛ

Переможний гол забив Беньямін Вербич.

У Запоріжжі відбувся поєдинок передостаннього 31-го туру української Прем'єр-ліги, в якому Зоря приймала Динамо.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою київського клубу - 1:0, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Єдиний гол у матчі був забитий на 68-й хвилині, коли Артем Бесєдін прорвався по лівому флангу і віддав точну передачу в центральну зону на Беньяміна Вербича, який реалізував момент, забивши свій 3-й м'яч у чемпіонаті України.

У паралельному матчі Шахтар обіграв Верес і зберіг 5-очковий відрив від Динамо, завоювавши чемпіонське звання. Динамівці завершують сезон на другому місці, і заключний поєдинок 19 травня Динамо - Шахтар не матиме турнірного значення.