Шахтар обіграв Верес і в 11-й раз став чемпіоном України
21:29, 13 травня 2018Футбол
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У цьому сезоні "гірники" зробили "золотий дубль".
Шахтар в 11-й раз виграв чемпіонат України / ФК "Шахтар"
У Харкові завершився матч передостаннього 31-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Шахтар" приймав Верес і переміг з рахунком 1:0, повідомляє сайт УПЛ.
Єдиний гол у матчі на 5-й хвилині забив Марлос, реалізувавши пенальті.
Таким чином, за один тур до фінішу "гірники" достроково стали чемпіонами України, вигравши це звання в 11-й раз в історії. Матч останнього туру Динамо - Шахтар вже не матиме турнірного значення - кияни відстають від донецької команди на 5 очок.
У нинішньому сезоні "Шахтар" зробив золотий дубль, вигравши і Кубок, і чемпіонат України. Нагадаємо, що 9 травня у фіналі Кубка України Шахтар обіграв Динамо - 2:0.
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