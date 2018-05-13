Шахтар обіграв Верес і в 11-й раз став чемпіоном України

У цьому сезоні "гірники" зробили "золотий дубль".

У Харкові завершився матч передостаннього 31-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Шахтар" приймав Верес і переміг з рахунком 1:0, повідомляє сайт УПЛ.

Єдиний гол у матчі на 5-й хвилині забив Марлос, реалізувавши пенальті.

Таким чином, за один тур до фінішу "гірники" достроково стали чемпіонами України, вигравши це звання в 11-й раз в історії. Матч останнього туру Динамо - Шахтар вже не матиме турнірного значення - кияни відстають від донецької команди на 5 очок.

У нинішньому сезоні "Шахтар" зробив золотий дубль, вигравши і Кубок, і чемпіонат України. Нагадаємо, що 9 травня у фіналі Кубка України Шахтар обіграв Динамо - 2:0.