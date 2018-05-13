Григорій Суркіс: Динамо не продається (відео)

Віце-президент УЄФА спростував інформацію про можливий продаж клубу.

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс прокоментував чутки про можливий продаж київського "Динамо", а також про те, що є проблеми з фінансуванням клубу.

"Мені нічого спростовувати. Якщо ви звернетеся до гравців, тренерів, тих, хто обслуговує команду, потрібно звернути увагу, що це близько тисячі людей. Вони працюють для того, щоб всі команди мали все. Якщо хтось скаже, що є затримка зарплати на місяць, тоді буде доречно обговорювати першу частину питання.

А з приводу Ярославського, китайців чи когось іншого – це не обговорюється. «Динамо» не продається. Тому що мій брат небайдужий з малих років до долі «Динамо», тому що він любить цей клуб. Ніхто і ніколи не міг його дорікнути в тому, що клуб не фінансується. Дійсно, в Україні йде війна, є обставини, за яких легіонери не хочуть до нас їхати", – сказав Григорій Суркіс в коментарі #FootballHub.