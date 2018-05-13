Салах визнаний найкращим гравцем сезону в англійській прем'єр-лізі

Єгиптянин випередив воротаря "МЮ" Де Хеа, гравців "Ман Сіті" Де Брюйне і Стерлінга, форварда "Тоттенхема" Кейна і захисника "Бернлі" Тарковскі.

Нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах отримав нагороду найкращому гравцеві сезону в англійській прем'єр-лізі.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За підсумками спільного голосування експертів, а також капітанів команд АПЛ і вболівальників, єгиптянин випередив воротаря МЮ Давида Де Хеа, захисника Бернлі Джеймса Тарковскі, хавбеків Ман Сіті Кевіна Де Брюйне і Рахіма Стерлінга, а також форварда Тоттенхема Харрі Кейна.

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Це не перша нагорода єгиптянина в 2018 році. Раніше Асоціація футболістів-професіоналів Англії (PFA) також визнала Салаха найкращим у нинішньому сезоні АПЛ.

В активі Салаха в цьому чемпіонаті - 31 забитий м'яч, завдяки чому він зрівнявся за цим показником з Луїсом Суаресом, Кріштіану Роналду і Аланом Ширером. Якщо ж сьогодні Мохамед заб'є Брайтону, то стане найкращим бомбардиром в історії турніру.

Салах перейшов у Ліверпуль влітку минулого року з Роми. За його трансфер Червоні заплатили римлянам 42,5 мільйона євро.