Матч Шахтар - Верес відбудеться, незважаючи на отруєння 9 футболістів команди з Рівного

Гравці "Вереса" знову вирушили до Харкова.

Команда рівненського Вереса чартерним рейсом вилетіла до Харкова на матч з Шахтарем.

Про це повідомляє SportArena.

Чартерний рейс вирушив о 15:54 з аеропорту Данила Галицького у Львові.

Нагадаємо, що напередодні Верес попросив у Прем'єр-ліги перенести поєдинок з Шахтарем через отруєння дев'ятьох футболістів. УПЛ у перенесенні матчу на іншу дату відмовила. Тим не менш, сьогодні вранці рівненська команда повернулася з Харкова до Львова, подолавши таким чином за одну добу 2900 кілометрів.

За словами генерального директора рівненського клубу Андрія Паньківа, клуб вирішив не зривати матч і все ж відправити здорових футболістів зіграти зустріч у Харкові.

Початок матчу Шахтар — Верес заплановано на 19:30.