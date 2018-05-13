Матч Шахтар - Верес відбудеться, незважаючи на отруєння 9 футболістів команди з Рівного
16:44, 13 травня 2018Футбол
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Гравці "Вереса" знову вирушили до Харкова.
Гравці "Вереса" вирушили до Харкова на матч з "Шахтарем" / veres.club
Команда рівненського Вереса чартерним рейсом вилетіла до Харкова на матч з Шахтарем.
Про це повідомляє SportArena.
Чартерний рейс вирушив о 15:54 з аеропорту Данила Галицького у Львові.
Нагадаємо, що напередодні Верес попросив у Прем'єр-ліги перенести поєдинок з Шахтарем через отруєння дев'ятьох футболістів. УПЛ у перенесенні матчу на іншу дату відмовила. Тим не менш, сьогодні вранці рівненська команда повернулася з Харкова до Львова, подолавши таким чином за одну добу 2900 кілометрів.
За словами генерального директора рівненського клубу Андрія Паньківа, клуб вирішив не зривати матч і все ж відправити здорових футболістів зіграти зустріч у Харкові.
Початок матчу Шахтар — Верес заплановано на 19:30.
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