Команди Коноплянки та Ярмоленка потрапили в Топ-4 Бундесліги і Лігу чемпіонів 2018/19

"Шальке" Коноплянки зайняв 2-е місце в чемпіонаті, "Боруссія" Ярмоленка - 4-е.

У Німеччині в суботу відбулися матчі останнього туру чемпіонату Бундесліги, за підсумками яких в турнірній таблиці "Шалько-04" з Гельзенкірхена фінішував на 2-му місці, а "Боруссія" (Дортмунд) - на 4-му.

Обидві команди пробилися в Лігу чемпіонів сезону 2018/19, повідомляє офіційний сайт змагання.

"Шальке" сьогодні обіграв "Айнтрахт" з Франфуркта з рахунком 1:0. У свою чергу, "Боруссія" поступилася "Хоффенхайму" в гостях 1:3.

Тим не менш, команді вдалося уникнути вильоту з Топ-4 команд підсумковій турнірній таблиці Бундесліги.

У чемпіона Німеччини "Баварії" з Мюнхена 84 очки, "Шальке-04" - 63, "Хоффенхайма", "Боруссії" і "Байєра" з Леверкузена - по 55. За додатковими показниками, "Байєр" опинився лише на 5-му нещасливому місці. До речі, за цю команду до кінця нинішнього сезону грав капітан молодіжної збірної України Денис Юрченко.

З наступного сезону український легіонер змінить клуб.