Дев'ять гравців Вереса отруїлися: матч проти "Шахтаря" не буде перенесений

Гра відбудеться в неділю, 13 травня.

Через масове харчове отруєння Верес просив про перенесення матчу 31-го туру проти донецького Шахтаря, і в Прем'єр-лізі готові були піти назустріч клубу.

Тим не менш, пізніше в УПЛ прийняли рішення про відсутність форс-мажорної ситуації й зобов`язали ФК "Верес" провести матч з "Шахтарем" в зазначений час, повідомляє Трибуна.

Як повідомлялося, поєдинок між Шахтарем та Вересом запланований на неділю, проте велика ймовірність, що він у призначений час все-таки не відбудеться. Все — через харчове отруєння, яке робить неможливим участь деяких гравців команди в майбутній зустрічі, повідомляє SportArena.

У Вересі поки цю інформацію не коментують, проте, як стало відомо виданню, подібна проблема дійсно трапилася. Більш того, делегація клубу вже покинула Харків і вирушила на поїзді до Львова.

Примітно, що перенесення матчу Шахтар — Верес могло вплинути на час проведення та інших поєдинків. За регламентом чемпіонату поєдинки двох останніх турів повинні гратися в один час (ст. 9, п. 14). Тільки у випадку якщо вони ніяк не впливають один на одного в турнірному плані, їх можна рознести по часу, але всі три матчі 31-го туру в першій шістці мають взаємний вплив.

Пізніше стало відомо, що дев'ять футболістів першої команди Вереса отруїлися перед зустріччю з Гірниками. Через це, у розпорядженні тренерського штабу рівнян не залишається гравців, щоб набрати собі заявку на завтрашній матч.