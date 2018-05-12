Сталь - Олександрія - 1:2: один з аутсайдерів УПЛ не зміг зачепитися за очки

"Сталь" програла і продовжує вести "боротьбу за виживання" з одеським "Чорноморцем".

У Києві на "Оболонь-Арені" завершився матч 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому один з аутсайдерів "Сталь" з Кам'янського приймала лідера таблиці другої "шістки" команд - "Олександрію" і поступилася супернику.

Матч завершився з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Номінальні господарі зуміли забити гол лише в кінцівці гри, вже за рахунку 0:2.

Йдучий на 7-му місці в турнірній таблиці - лідер "другої шістки" - клуб з Олександрії - вирішив долю матчу протягом 2 хвилин.

На 75-й хвилині гравець "Олександрії" Андрій Бацула точним ударом з гострого кута вивів свою команду вперед. Голкіпер "Сталі" в цьому епізоді дуже сильно відкрив ближній кут, якраз туди, і припав удар захисника.

А за 2 хвилини, на 77-й, Андрій Цуріков відправив м'яч у сітку з воротарського після блискучого прострілу від Старенького з правого флангу - 0:2.

"Стамль" свій гол забила лише в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині, коли Мар'ян Мисик реалізував пенальті. Гравець спокійно розвів голкіпера і м'яч по різних кутах - 1:2.

Таким чином, нас рахунку "Олександрії" вже 42 бали і більш ніж впевнене 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ.

У свою чергу, у "Сталі" 26 очок і команда продовжує боротьбу з одеським "Чорноморцем" за 11-12 місця в турнірній таблиці, де аутсайдер безпосередньо залишить елітний дивізіон, а 10-11 команди таблиці проведуть ігри плей-офф з 2-3 командами УПЛ.