Голова Комітету ФФУ Баранка: Ми не можемо допустити порівняння з тим, хто вбив мільйони

Голова Комітету з етики ФФУ оцінив слова головного тренера луганської "Зорі"

Голова Комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України Франческо Баранка прокоментував сьогоднішнє засідання комітету і рішення про передачу в Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ "справи Вернидуба".

- Моє бачення: політика, насильство, образливі слова, погане поводження повинні залишатися в стороні від футболу, тому що ми говоримо про спорт, як приклад для молоді. Всі, хто знаходиться в футболі повинні вести себе у відповідності з фейр-плей і користуватися правилами етики. У ситуації з Вернидубом ми вирішили передати справу в КДК. Ми завжди готові прийняти вибачення від тренера і розуміємо, що він міг бути зол після матчу, який завершився з неприйнятним для його команди рахунком. Але ми не можемо допустити порівняння з тим, хто вбив мільйони. Не потрібно змішувати свободу слова в медіа з рупором Гітлера. Це занадто, - зазначив Баранка в коментарі телеканалу "Футбол 1".

Швидше за все, «Зоря» буде виступати в Лізі Європи в наступному сезоні. Думаєте УЄФА або ФІФА будуть щасливі, що учасник турніру звинувачує канали «Футбол» у зв'язку з нацизмом? Я так не думаю.

У нас всього тиждень до фіналу Ліги чемпіонів, і це шанс показати всьому світу, яка Україна прекрасна країна. Ми повинні тримати марку і заспокоювати своїми рішеннями всіх. В Італії у нас 22 каналу і кожен підтримує свій клуб, але не можна переходити межу. Футбол - це футбол. Політика - це політика. Ми будемо просити КДК про самому жорсткому покаранні для Вернидуба.

Як повідомляв УНІАН, раніше Комітет з етики ФФУ визнав поведінку тренера "Зорі" Юрія Вернидуба неприйнятною. Вернидуб після матчу 30-го туру української Прем'єр-ліги з донецьким «Шахтарем» (1:2) заявив, що Геббельс був рупором Гітлера, а телеканали «Футбол 1» і «Футбол 2» – рупори «гірників».

Раніше повідомлялося, що «Зоря» має намір звернутися в суд за розповсюдження недостовірної інформації телеканалом «Футбол 1».