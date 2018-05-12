"Зірка" - "Карпати" - 1:1: команди зіграли внічию у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 1:1.

У Кропивницькому завершився стартовий матч 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (друга 6-ка), в якому "Зірка" приймала львівські "Карпати" і не зуміла обіграти суперника.

Гра завершилася з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу вирішилася в кінцівці першого тайму.

На 38-й хвилині рахунок відкрили господарі поля. Гедж запустив у відрив по правому флангу Білонога, той увійшов у штрафну і зробив простріл, а Сергій Петров переправив м'яч у ближній кут.

Але вже у доданий арбітром час до першого тайму, на 45+3 хвилині, львів'яни зрівняли результат. Гол з пенальті забив Карраскаль. Паст в стрибку зачепив м'яч, але не зумів запобігти взяття воріт.

Таким чином, "Карпати" набрали 34 очки і обігнали донецький "Олімпік" у боротьбі за 8-9 місця. У "Зірки" - 31 бал, як і раніше, 10-е місце в таблиці.