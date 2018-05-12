Комітет з етики ФФУ визнав поведінку тренера "Зорі" Вернидуба неприйнятною

Наставник луганської команди на післяматчевій прес-конференції дозволив собі образливі коментарі на адресу телеканалів "Футбол 1/2".

Поведінка головного тренера луганської "Зорі" стала темою обговорення сьогоднішнього засідання Комітету з етики Федерації футболу України. Раніше наставник луганської команди на післяматчевій прес-конференції дозволив собі образливі коментарі на адресу телеканалів "Футбол 1/2".

Висловлювання спеціаліста визнані неприйнятними, повідомив у своєму Facebook керівник каналів Олександр Денисов.

"Щойно закінчилося засідання Комітету Етики та Чесної гри. Як підсумок, жонглювання Вернидуба на післяматчевій прес-конференції аналогіями нацистських злочинців з телеканалом «Футбол», визнано таким, що порушує всі мислимі норми етики. Власне, що й було потрібно довести.

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Справу передано до КДК ФФУ для винесення максимально суворого покарання стосовно цієї людини. Жодних зловтішних відписок з нашого боку з цього приводу не буде. Впевнений, цей прецедент стане хорошим уроком для деяких гарячих хлопців", - прокоментував журналіст.

Вернидуб після матчу 30-го туру української Прем'єр-ліги з донецьким «Шахтарем» (1:2) заявив, що Геббельс був рупором Гітлера, а телеканали «Футбол 1» і «Футбол 2» – рупори «гірників».

Раніше повідомлялося, що «Зоря» має намір звернутися в суд за розповсюдження недостовірної інформації телеканалом «Футбол 1».