Президент Аргентини не приїде на чемпіонат світу-2018 в Росії
10:46, 12 травня 2018Футбол
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У даному випадку зіграв не фактор політичного бойкоту а економічна ситуація в країні.
Макрі відмовився від поїздки на ЧС-2018 з-за складної внутрішньої ситуації в Аргентині / soccernews.ru
Президент Аргентини Маурісіо Макрі не відвідає чемпіонат світу в Росії.
Візит відміняється через загострення економічної кризи в Аргентині, повідомляє Soccernews з посиланням на джерело в оточенні Макрі.
У вівторок лідер південноамериканської країни запросив допомогу в Міжнародного валютного фонду (МФВ) на тлі різкого падіння курсу національної валюти.
"Не можна їхати на чемпіонат ні в якому разі. Відправитися в Росію в сформованих обставинах однозначно стало би поразкою, причому з розгромним рахунком. Він [президент] точно не поїде. У даній ситуації це не розглядається", - повідомило джерело.
Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії.
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