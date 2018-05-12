Президент Аргентини не приїде на чемпіонат світу-2018 в Росії

У даному випадку зіграв не фактор політичного бойкоту а економічна ситуація в країні.

Президент Аргентини Маурісіо Макрі не відвідає чемпіонат світу в Росії.

Візит відміняється через загострення економічної кризи в Аргентині, повідомляє Soccernews з посиланням на джерело в оточенні Макрі.

У вівторок лідер південноамериканської країни запросив допомогу в Міжнародного валютного фонду (МФВ) на тлі різкого падіння курсу національної валюти.

"Не можна їхати на чемпіонат ні в якому разі. Відправитися в Росію в сформованих обставинах однозначно стало би поразкою, причому з розгромним рахунком. Він [президент] точно не поїде. У даній ситуації це не розглядається", - повідомило джерело.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії.