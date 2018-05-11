Держприкордонслужба України про ЧС-2018: "головна рекомендація – не їхати на територію Росії"

Помічник голови Державної прикордонної служби України зазначив, що це додаткові ризики для самих людей, починаючи з того, що їх там намагатимуться завербувати, та закінчуючи затриманнями за будь-яке порушення, використовуючи аргументи як вербування.

Спікер Держприкордонслужби України Олег Слободян пояснив, чому українським уболівальникам не варто їхати на ЧС-2018 із футболу до Росії.

“Моя позиція залишається незмінною: незалежно від того, які заходи проводяться на території країни-агресора, українським уболівальникам там робити нічого. Це логічно та правильно, і йдеться тут не так про патріотизм, як про повагу й пам’ять до тих людей, які загинули за ці роки саме від російської зброї і від агресії РФ. Тому головна рекомендація для уболівальників – уболівати вдома і не їхати на територію Росії”, – заявив Слободян у студії телеканалуUATV.

Помічник голови Державної прикордонної служби України зазначив, що це ще й додаткові ризики для самих людей: “Починаючи з того, що їх там намагатимуться завербувати, та закінчуючи затриманнями за будь-яке порушення, використовуючи аргументи як вербування”, – пояснив спікер.

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Також Слободян розповів про те, як у Держприкордонслужбі триває підготовка до прийняття уболівальників на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який проведуть у Києві.

“Ми спільно з підрозділами МВС, Нацгвардією, Нацполіцією готуємо комплекс заходів щодо забезпечення, з одного боку, законності під час пропуску уболівальників, а з іншого – щоби це все відбувалося на високому рівні безпеки. Тільки в Борисполі ми очікуємо близько 100 чартерних рейсів і понад 20 тис. уболівальників, які прилітають цими рейсами. Тому рівень безпеки буде дуже високим”, – підсумував гість телеканалу.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня.

Чемпіонату світу-2018 з футболу відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня.