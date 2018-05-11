Гравець київського "Динамо" може зіграти на ЧС-2018 за збірну Польщі

Крім Кендзьори в списку опинився і колишній нападник Динамо Лукаш Теодорчик, який виступає за бельгійський Андерлехт з Брюсселя.

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора потрапив у розширений склад збірної Польщі на чемпіонат світу-2018. Головний тренер збірної Польщі Адам Навалка вніс до списку 35 осіб, повідомляє Isport з посиланням на офіційний сайт Польського футбольного союзу. Крім Кендзьори в їх числі опинився і колишній нападник Динамо Лукаш Теодорчик, який виступає за бельгійський Андерлехт з Брюсселя. Повний склад команди: Воротарі: Бартош Биалковски (Іпсвіч, Англія), Лукаш Фабіанскі (Суонсі, Англія), Лукаш Скорупски (Рома, Італія), Войцех Щесни (Ювентус, Італія) Захисники: Ян Беднарек (Саутгемптон, Англія), Бартош Берешински ("Сампдорія", Італія), Тіаго Ционек (Спав, Італія), Каміл Глік (Монако, Франція), Артур Енджейчик, Міхал Паздан (обидва – Легія Варшава), Марцін Камінські (Штутгарт, Німеччина), Томаш Кендзьора (Динамо, Україна), Лукаш Піщек (Борусія Д, Німеччина) Півзахисники: Якуб Блащиковський (Вольфсбург, Німеччина), Павло Давидович (Палермо, Італія), Пшемислав Франківському (Ягеллонія), Яцек Горальски (Лудогорец, Болгарія), Каміл Гросіцкі (Халл Сіті, Англія), Даміан Конджер, Рафал Кужава, Шимон Журковски (всі – Гурнік Забже), Гжегож Крыховяк (Вест Бромвіч", Англія), Мацей Макушевски (Лех Познань), Кшиштоф Мончински, Себастьян Шиманські (Легія Варшава), Карол Линетти ("Сампдорія", Італія), Славомир Пешко (Легія Гданськ), Мацей Рибус (Локомотив, Росія), Петро Зьєлінскі (Наполі, Італія) Нападники: Давид Ковнацки ("Сампдорія", Італія), Роберт Левандовський (Баварія, Німеччина), Аркадіуш Мілік (Наполі, Італія), Кшиштоф Пентек (Краковія), Лукаш Теодорчик (Андерлехт, Бельгія), Каміль Вільчек (Брондбю, Данія) Збірна Польщі перед стартом мундіалю в червні зіграє товариські матчі проти Чилі та Литви. На чемпіонаті світу поляки гратимуть в групі H, де їх суперниками стануть Колумбія, Японія і Сенегал.

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