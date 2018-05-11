Збірна України дізналася суперників на груповому етапі ЧЄ з міні-футболу

14:57, 11 травня 2018
Футбол
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20 команд-учасниць ЧЄ у Києві були розбиті на чотири групи / uefa.com

Україна, як господарка турніру, безпосередньо потрапила в групу А першого кошика. У рамках групового етапу змагань збірній України належить зустрітися з Чорногорією та Словаччиною, повідомляє Sport.ua.

У змаганнях візьмуть участь 20 збірних команд, розділені на 4 групи.

Повні результати жеребкування:

Група А: Україна, Чорногорія, Словаччина, Італія, Бельгія.

Група В: Румунія, Іспанія, Англія, Ізраїль, Австрія.

Група С: Боснія і Герцеговина, Казахстан, Болгарія, Ірландія, Албанія.

Група D: Чехія, Угорщина, Сербія, Туреччина, Азербайджан.

Ігри в міні-футбольних поєдинках проходять на зменшеному полі за правилами, дуже подібним з правилами великого футболу. З кожної сторони на полі знаходяться за п'ять польових гравців і воротар.

Турнір пройде з 12-го по 18-е серпня в Києві на міні-футбольному стадіоні, розташованому в центрі масового та дитячого футболу парку «Місто Спорту» (Гідропарк).

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Теги: #чемпіонат Європи#міні-футбол