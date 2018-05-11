Збірна України дізналася суперників на груповому етапі ЧЄ з міні-футболу

Змагання пройдуть у Києві з 12-го по 18-е серпня за участю 20 найсильніших команд Старого світу.

У п'ятницю, 11-го травня, в Києві відбулося жеребкування чемпіонату Європи з міні-футболу 2018-го року.

Україна, як господарка турніру, безпосередньо потрапила в групу А першого кошика. У рамках групового етапу змагань збірній України належить зустрітися з Чорногорією та Словаччиною, повідомляє Sport.ua.

У змаганнях візьмуть участь 20 збірних команд, розділені на 4 групи.

Повні результати жеребкування:

Група А: Україна, Чорногорія, Словаччина, Італія, Бельгія.

Група В: Румунія, Іспанія, Англія, Ізраїль, Австрія.

Група С: Боснія і Герцеговина, Казахстан, Болгарія, Ірландія, Албанія.

Група D: Чехія, Угорщина, Сербія, Туреччина, Азербайджан.

Ігри в міні-футбольних поєдинках проходять на зменшеному полі за правилами, дуже подібним з правилами великого футболу. З кожної сторони на полі знаходяться за п'ять польових гравців і воротар.

Турнір пройде з 12-го по 18-е серпня в Києві на міні-футбольному стадіоні, розташованому в центрі масового та дитячого футболу парку «Місто Спорту» (Гідропарк).