Збірна України дізналася суперників на груповому етапі ЧЄ з міні-футболу
У п'ятницю, 11-го травня, в Києві відбулося жеребкування чемпіонату Європи з міні-футболу 2018-го року.
Україна, як господарка турніру, безпосередньо потрапила в групу А першого кошика. У рамках групового етапу змагань збірній України належить зустрітися з Чорногорією та Словаччиною, повідомляє Sport.ua.
У змаганнях візьмуть участь 20 збірних команд, розділені на 4 групи.
Повні результати жеребкування:
Група А: Україна, Чорногорія, Словаччина, Італія, Бельгія.
Група В: Румунія, Іспанія, Англія, Ізраїль, Австрія.
Група С: Боснія і Герцеговина, Казахстан, Болгарія, Ірландія, Албанія.
Група D: Чехія, Угорщина, Сербія, Туреччина, Азербайджан.
Ігри в міні-футбольних поєдинках проходять на зменшеному полі за правилами, дуже подібним з правилами великого футболу. З кожної сторони на полі знаходяться за п'ять польових гравців і воротар.
Турнір пройде з 12-го по 18-е серпня в Києві на міні-футбольному стадіоні, розташованому в центрі масового та дитячого футболу парку «Місто Спорту» (Гідропарк).