Гвардіола задоволений грою Зінченка в матчі Манчестер Сіті з Брайтоном

Українець знову зайняв позицію лівого фулбека, вийшовши з перших хвилин на матч проти "Чайок".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола високо оцінив гру українця Олександра Зінченка в останньому матчі чемпіонату АПЛ проти Брайтона (3:1).

Українець знову зайняв позицію лівого фулбека, вийшовши з перших хвилин на матч проти "Чайок". Опонентом Зінченка на фланзі був вінгер Брайтона Антоні Нокар, і, за словами Гвардіоли, Олександр з ним впорався, повідомляє SportArena з посиланням на Manchester Evening News.

«Можна було б сказати собі, що матч проти Брайтона не мав значення. Але вирішили так не робити, на поле вийшли 11 гравців, налаштованих на гру. Зінченко діяв на позиції фулбека і впорався в протистоянні з Антоні Нокаром — одним з кращих і небезпечних вінгерів в АПЛ. Це хороший сигнал з точки зору наших подальших перспектив», — сказав головний тренер "Городян" в інтерв'ю.

Для Зінченка матч проти Брайтона став 8-м в нинішньому розіграші англійської Прем'єр-ліги. У загальній складності Зінченко провів 14 матчів у всіх турнірах за Ман Сіті.

Заключний поєдинок сезону команда Пепа Гвардіоли проведе проти Саутгемптона 13 травня. У разі перемоги Городяни досягнуть позначки в 100 очок в турнірній таблиці.