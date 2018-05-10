Степаненко про репліку Гармаша: "я не тримаю на нього зла"

Гравець Шахтаря прокоментував висловлювання футболіста київського Динамо.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко відреагував на слова сказані в його бік після фінального матчу Кубка України гравцем Динамо Денисом Гармашем.

Напередодні Шахтар в Дніпрі з рахунком 2:0 обіграв "Динамо" і виграв Кубок України. Після гри півзахисник киян Денис Гармаш звинуватив гравця донецької команди Тараса Степаненко в нечесній грі і назвав його гнилою людиною. Степаненко відповів у коментарі Football.ua.

- Шахтар здобув впевнену перемогу над Динамо в фіналі Кубку. Програвати ніхто не любить, тому слова Гармаша — це емоції. Слова неприємні, але я не тримаю на нього зла, буду вище цього. Потрібно вміти прощати, також як потрібно вміти програвати. Хочу привітати всіх уболівальників "Шахтаря" з заслуженою перемогою в Кубку України!