Як Шахтар виграш Кубка святкував в роздягальні (відео)

Донецький клуб опублікував відеозапис того, що відбувалося в роздягальні після матчу проти "Динамо" у фіналі Кубка України.

Донецький "Шахтар" опублікував відеоролик про те, як команда святкувала перемогу у фінальному матчі Кубка України над київським "Динамо" у роздягальні "Дніпро-Арени".

Відеоролик опублікований на офіційному You-Tube каналі ФК "Шахтар" (Донецьк).

"Шахтар" виграв Кубок України в 12-й раз і встановив рекорд за кількістю перемог у турнірі. Раніше, у "гірників" і динамівців з Києва було по 11 перемог.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Динамо" з рахунком 2:0 у фіналі Кубка України, який відбувся в Дніпрі.