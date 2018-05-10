Як Шахтар виграш Кубка святкував в роздягальні (відео)
15:55, 10 травня 2018Футбол
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Донецький клуб опублікував відеозапис того, що відбувалося в роздягальні після матчу проти "Динамо" у фіналі Кубка України.
"Шахтар" виграв черговий трофей / facebook.com/fcshakhtar
Донецький "Шахтар" опублікував відеоролик про те, як команда святкувала перемогу у фінальному матчі Кубка України над київським "Динамо" у роздягальні "Дніпро-Арени".
Відеоролик опублікований на офіційному You-Tube каналі ФК "Шахтар" (Донецьк).
"Шахтар" виграв Кубок України в 12-й раз і встановив рекорд за кількістю перемог у турнірі. Раніше, у "гірників" і динамівців з Києва було по 11 перемог.
Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Динамо" з рахунком 2:0 у фіналі Кубка України, який відбувся в Дніпрі.
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