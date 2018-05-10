Хорхе Карраскаль визнаний найкращим гравцем Чемпіонату УПЛ у квітні

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем у квітні став нападник «Карпат» Хрхе Карраскаль.

Згідно з умовами конкурсу у голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у квітні: 26 тур — Віктор Циганков («Динамо»), 27 тур — Володимир Шепелєв («Динамо»), 28 тур — Артем Бєсєдін («Динамо»), 29 тур — Іурі («Зоря»), а також футболісти, які, на думку нашої експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж квітневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Марлос («Шахтар»), Хорхе Карраскаль («Карпати»), Василь Грицук («Олександрія»), Богдан Шуст («Ворскла»).

Усі бажаючі могли віддати голос за футболіста, якого вони вважали найкращим у квітні, на офіційному сайті УПЛ.

Всього у голосуванні взяло участь близько 4200 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Хорхе Карраскаль — 48 % голосів,

Віктор Циганков — 33 %,

Марлос — 10 %,

Василь Грицук — 4 %,

Артем Бєсєдін — 3 %,

Іурі — 2 %,

Володимир Шепелєв — 0 %,

Богдан Шуст — 0 %.