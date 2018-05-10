Шевченко: стан збірників у матчі Динамо - Шахтар мені сподобався

Головний тренер збірної України поділився думкою про фінальний матч Кубка України.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про фінальний матч Кубка України «Динамо» – «Шахтар» (2:0).

«Мені гра «Шахтаря» і «Динамо» сподобалася. Справжній фінал, а головною його відмінністю стала безкомпромісна, але коректна боротьба, чого в таких матчах не завжди вистачає. На цей раз провокацій і зіткнень на полі було менше, ніж зазвичай – гравці зосередилися на реалізації своїх футбольних якостей. В цьому більше досяг успіху "Шахтар", і я вітаю його з перемогою", - зазначив Шевченко.

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Говорячи про стан гравців "Динамо" і "Шахтаря", викликаних в національну збірну, він сказав:

"Стан збірників обох команд мені сподобався – видно, що хлопці перебувають у хорошій формі. Сподіваюся, вони збережуть її до матчів збірної України, і ми проведемо хорошу навчально-тренувальну роботу, яку закріпимо спарингами".

Нагадаємо, тренувальний збір збірної України розпочнеться 23 травня в Харкові. 31 травня пройде товариський матч зі збірною Марокко, а 2 червня – з Албанією.