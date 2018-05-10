Легендарного тренера МЮ Фергюсона виписали з інтенсивної терапії і перевели в стаціонар

"Манчестер Юнайтед" виступив з офіційною заявою.

«Манчестер Юнайтед» виступив з офіційною заявою з приводу стану здоров'я колишнього тренера команди сера Алекса Фергюсона.

«Сер Алекс більше не потребує інтенсивної терапії і продовжить реабілітацію в стаціонарі. Його сім'я була вражена рівнем підтримки і кількістю добрих побажань, але як і раніше наполягає на недоторканості приватного життя. Це буде життєво важливо на наступному етапі відновлення», – написав аккаунт «МЮ» в твіттері.

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Нагадаємо, легендарний тренер "МЮ" Алекс Фергюсон поскаржився на погане самопочуття у минулий четвер, а на наступний день був госпіталізований і прооперований. В цей понеділок, 7 травня, стан Фергюсона покращився, він вийшов з коми.

Фергюсон тренував «Юнайтед» з 1986-го по 2013 рік і виграв 13 чемпіонських титулів Прем'єр-ліги.