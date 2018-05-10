"Побільше сексу!": чемпіон світу Ромаріо дав "гарячу" пораду молодому футболісту збірної Бразилії

21-річний Габріел Жезус буде однією з головних надій бразильської збірної на майбутньому чемпіонаті світу.

Колишній футболіст збірної Бразилії Ромаріо дав пораду форварду національної команди Габріелу Жезусу напередодні чемпіонату світу 2018 року з футболу.

Його слова наводить Lance!

«Приділяй більше часу сексу! Ось що я обов'язково пораджу тобі. Крім того, намагайся гарненько розслабитися у вихідні. Але, звичайно, концентруйся як слід у дні ігор і безпосередньо під час матчів. Коли виникає гольовий момент, ти повинен сприймати це так, ніби іншого вже не буде», - заявив Ромаріо.

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На думку Ромаріо, який завоював титул чемпіона світу в 1994 році, шанувальники збірної Бразилії покладають надії на Жезуса, тому він повинен забивати м'ячі і знову принести Бразилії перемогу на мундіалі.

Влітку 2016 року Жезус підписав контракт з англійським «Манчестер Сіті». У нинішньому сезоні 21-річний футболіст провів у складі свого клубу 40 матчів, забив 16 голів і віддав 5 гольових передач.

Чемпіонат світу пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня. Збірна Бразилії зіграє в одній групі з Коста-Рікою, Сербією і Швейцарією.