У Росії заборонять смажити шашлики під час чемпіонату світу з футболу

У містах, що прийматимуть матчі мундіалю, буде введений особливий протипожежний режим.

Особливий протипожежний режим введуть в Росії під час проведення чемпіонату світу з футболу. Він передбачає заборону на розведення багать і спалювання трави, а також підвищені штрафи за порушення.

Дотримання особливого режиму повинна забезпечити місцева влада, повідомляють «Известия».

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У більшості російських регіонів, де проходитимуть ігри ЧС-2018, не дозволять влаштовувати пікніки зі смаженням шашлику на мангалах. Під заборону потрапить і спалювання сміття. Лісові інспектори, пожежники і добровольці будуть патрулювати території на предмет порушень.

Чемпіонат світу-2018 пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня.