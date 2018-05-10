Шахтар випередив Динамо за кількістю виграних Кубків України

Гірники ставали володарями Кубка України 12 разів, "Динамо" - 11.

«Шахтар», обігравши вчора «Динамо» (2:0) у фіналі Кубка України, обійшов київський клуб за кількістю виграних трофеїв у цьому турнірі.

Це був 18-й фінал для «Шахтаря» і 16-й для «Динамо». Гірники ставали володарями Кубка України 12 разів, «Динамо» – 11.

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Останні 3 роки у фіналах Кубка перемагає «Шахтар», а свою першу перемогу у фіналі донеччани здобули в 1995 році.

Також дворазовим володарем Кубка України є «Чорноморець» (1992, 1994), крім того, по одному разу перемагали «Ворскла» (2009) та «Таврія» (2010).