Севілья - Реал - 3:2: "Королівський клуб" за відсутності Роналду програв в Іспанії

"Реал" грав без ряду ключових гравців і знову втратив очки.

«Реал» програв «Севільї» у матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії. Зустріч пройшла в Севільї на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан» і завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів.

У складі "Реала" не зіграв ряд провідних гравців - Кріштіану Роналду, Лука Модріч, Кейлор Навас, Марсело, Тоні Кроос і Рафаель Варан не були включені навіть у заявку. Крім того, Бейл був дискваліфікований на гру через перебір карток.

У першому таймі голами у складі "Севільї" відзначилися Віссам Бен Йеддер і Мігель Лаюн.

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На 58-й хвилині капітан мадридців Серхіо Рамос міг скоротити відставання в рахунку, але не реалізував пенальті. А на 84-й хвилині Рамос забив у власні ворота. "Реал" програвав - 0:3!

Через три хвилини Борха Майораль відквитав один м'яч, а в компенсований арбітром час Рамос з другої спроби реалізував 11-метровий удар, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

«Реал» (72 очки) як і раніше посідає третє місце в турнірній таблиці, «Севілья» (54) — сьоме.

"Реал" є фіналістом Ліги чемпіонів. 26 травня мадридський клуб зіграє з "Ліверпулем" у Києві.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду нещодавно отримав пошкодження і пропустив частину тренувального процесу.