Ювентус - Мілан - 4:0: "бьянко-нері" завоювали Кубок Італії в рекордний 13-й раз

"Ювентус" розгромив "Мілан" у фіналі Кубка Італії.

"Ювентус" розгромив "Мілан" у фіналі Кубка Італії і став володарем трофею в сезоні-2017/2018.

Матч проходив в Римі на "Стадіо Олімпіко" і завершився з рахунком 4:0 на користь "бьянко-нері".

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"Мілан" протримався один тайм, але після перерви поплив і пропустив відразу чотири м'ячі. Дублем у складі "Ювентуса" відзначився захисник "Старої синьйори" Медхі Бенатья. Також один м'яч на рахунку екс-футболіста "Шахтаря" Дугласа Кости. Четвертий гол у матчі "Мілан" забив собі сам – постарався екс-дніпрянин Нікола Калініч, який виступає зараз за "червоно-чорних". У його пасиві - автогол.

Для "Ювентуса" цей Кубок став четвертим поспіль і 13-м в історії, що є рекордом для італійського футболу.

Вже в неділю "Ювентус" може оформити золотий дубль - завоювати на додачу до Кубку і чемпіонське звання, якщо на виїзді не програє "Ромі" в чемпіонаті.