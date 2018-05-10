Ахметов привітав "Шахтар" і уболівальників клубу з рекордною перемогою у Кубку

Завоювати трофей дуже важко, але утримувати його кілька сезонів – набагато важче, зазначив президент ФК "Шахтар".

Президент футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Рінат Ахметов привітав команду та вболівальників з рекордною 12-ю перемогою в Кубку України.

"Вітаю гравців, тренерський штаб, співробітників клубу і всіх уболівальників «Шахтаря» з красивою і впевненою перемогою у фіналі Кубка України!" - йдеться в тексті привітання на офіційному сайті ФК "Шахтар".

"Наша команда виграє Кубок третій рік поспіль і дванадцятий раз у своїй історії. Завоювати трофей дуже важко, але утримувати його кілька сезонів – набагато важче. Таке досягнення заслуговує найгучніших оплесків!", - зазначає президент.

"Я хочу сказати слова величезної подяки Паулу Фонсеке і його тренерському штабу, гравцям, медичному персоналу, всього колективу ФК «Шахтар», і найголовніше – вболівальникам «Шахтаря», нашої великої футбольної сім'ї. Ваша участь відчувається щохвилини і допомагає долати будь-які труднощі на шляху до перемоги. Завдяки вашій підтримці ми ніколи не здаємося і рухаємося тільки вперед. Ми граємо для вас, ми перемагаємо для вас, і цей Кубок – для вас, дорогі вболівальники! Разом з вами ми – велика сила", - додав Ахметов.

"Сьогодні «Шахтар» здобув 31-й трофей у своїй українській історії. Це гідно поваги і гордості. Ми продовжуємо ставити тільки самі амбітні цілі і прагнемо вигравати в кожному матчі, в кожному турнірі. Я переконаний, попереду у «Шахтаря» багато нових гучних перемог", - підсумував керівник донецького клубу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Шахтар" виграв у київського "Динамо" у фіналі Кубка України з рахунком 2:0. .