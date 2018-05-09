Тренер Шахтаря Фонсека: я щасливий вигравати трофеї в такому великому клубі

Наставник "гірників" прокоментував перемогу своєї команди в Кубку України.

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував перемогу над «Динамо» (2:0) у фіналі Кубка України.

«Це було чудове видовище. Атмосфера чудова, повний стадіон. Кожен вболівав за свою команду, і це чудово. Я щасливий вигравати трофеї в такому великому клубі. Присвячуємо перемогу нашим уболівальникам, яких сьогодні було так багато. Ця перемога для них.

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Якщо говорити про гру, то перемогла найкраща команда. Ми домінували, контролювали гру, але забивати «Динамо» непросто. Проявили терпіння і забили в правильні моменти. Команда виграла абсолютно заслужено.

Гра була дуже тактичною. Ми вичікували правильні моменти. Завжди непросто застати «Динамо» зненацька. Важливо було забити на початку другого тайму. Потім «Шахтар» був набагато краще.

У «Динамо» чудовий тренер, якого я поважаю і хвалю. Чудовий тренер і людина.

У нас ще два матчі в чемпіонаті. Треба виграти як мінімум один з двох. Треба підійти з концентрацією до гри з «Вересом». Я дуже щасливий», – сказав Фонсека в ефірі телеканалу «Футбол 1».