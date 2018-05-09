Шахтар - Динамо - 2:0: гірники завоювали Кубок України у рекордний 12-й раз

Фінальний поєдинок Кубка України завершився перемогою гірників з рахунком 2:0.

У Дніпропетровську на стадіоні "Дніпро-Арена" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому зустрілися гранди українського футболу - "Динамо" і "Шахтар".

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

У першому таймі ініціатива переходила то до однієї, то до іншої команди. Динамівці на 8-й хвилині забили гол, але Бурда перебував у положенні поза грою, і арбітр справедливо скасував взяття воріт.

Найреальніший момент до перерви мав у "Шахтаря" Степаненко, але м'яч після його удару потрапив у штангу.

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Зате відразу після відпочинку гірники досягли успіху. Бутко пройшов з м'ячем півполя і зробив ідеальний пас на хід Феррейрі, який в падінні замкнув простріл біля дальньої штанги. 1:0.

А на 61-й хвилині прикру помилку зробив голкіпер "Динамо" Бойко, який не впорався з ударом Ракицького прямо по центру воріт. "Шахтар" подвоїв перевагу - 2:0.

В останні півгодини кияни також мали моменти, але удача від "біло-синіх" відвернулася.

"Шахтар" в 12-й раз у своїй історії завоював Кубок України. Це рекорд за кількістю виграних трофеїв (у "Динамо" - 11).

За ходом зустрічі можна простежити завдяки текстовій онлайн-трансляції, яку вів УНІАН.