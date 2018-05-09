Онлайн-трансляція Динамо - Шахтар: фінал Кубка України

У Дніпрі проходить фінальний поєдинок розіграшу Кубка України сезону-2017/2018.

Сьогодні в Дніпрі проходить фінальний матч розіграшу Кубка України сезону-2017/2018.

Як повідомляв УНІАН, динамівці і гірники удесяте в історії склали разом фінальну пару у другому за значимістю національному турнірі. З 9-ти попередніх випадків, коли у фіналі зустрічалися "Динамо" і "Шахтар", кияни відвозили додому трофей 5 разів, а "Шахтар" - 4.

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Загалом же за історію "Шахтар" брав участь у 17-ти фіналах Кубка, а "Динамо" - в 15-ти. Проте за кількістю титулів у суперників спостерігається повна рівність - по 11. Таким чином, сьогодні один з клубів завоює рекордний 12-й трофей.

Нагадаємо, що по ходу нинішнього сезону "Шахтар" і "Динамо" зустрічалися чотири рази. У гірників - одна перемога (у матчі за Суперкубок), а ось у рамках Прем'єр-ліги сильніше в очних зустрічах були динамівці - дві перемоги і одна нічия.

Варто відзначити, що на фінальному матчі Кубка України між "Динамо" і "Шахтарем" очікується аншлаг - Дніпро лише другий раз у своїй історії приймає вирішальний матч турніру.

Початок фінальної гри Кубка України - о 20.30.