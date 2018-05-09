Фінал Кубка України Динамо - Шахтар: де дивитися

Вирішальний матч між двома найкращими командами України покажуть два вітчизняних телеканали.

Сьогодні в Дніпрі відбудеться фінальний поєдинок Кубка України сезону-2017/2018, в якому зустрінуться київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

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Матч розпочнеться о 20.30, перед його початком відбудеться розважальна програма та церемонія відкриття фіналу.

Загальнонаціональний телеканал "Україна" і спеціалізований канал "Футбол 1" покажуть фінал Кубка у прямій трансляції починаючи з 20.25.

За текстовою онлайн-трансляцією поєдинку слідкуйте на сайті УНІАН.