Шахтар є фаворитом фіналу Кубка України проти Динамо, на думку букмекерів

Тим не менш, вірогідність нічиєї або перемоги "Динамо" аналітики провідних букмекерських контор вважають також не маленькою.

Аналітики провідних букмекерських контор світу вважають донецький "Шахтар" фаворитом у фінальному матчі Кубка України проти "Динамо", який відбудеться сьогодні.

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Середній коефіцієнт провідних контор вивів спеціалізований сайт BetExplorer. На перемогу "Шахтаря" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,87 до 1, на нічию в основний час - 3,34 до 1, а на перемогу "Динамо" - 3,78 до 1.

Як повідомляв УНІАН, фінальний поєдинок Кубка України "Динамо" - "Шахтар" відбудеться сьогодні в Дніпрі на "Дніпро-Арені". Початок гри - о 20.30.