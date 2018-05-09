Селезньов вперше за останній рік викликаний у збірну України

Андрій Шевченко назвав вісьмох легіонерів, які отримали запрошення на два найближчих матчі з Марокко та Албанією.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав вісьмох легіонерів, викликаних на найближчі матчі національної команди проти Марокко та Албанії.

Вперше з червня минулого року в національну команду викликаний форвард Євген Селезньов, який нині грає в турецькому "Акхісарі". Останнього разу він викликався в збірну на матч з Фінляндією (2:1) рік тому.

Ярмоленко отримував виклик на березневі матчі проти Японії та Саудівської Аравії, але не приїжджав на них через травму, яка залишила його поза грою з січня і до кінця квітня.

Список викликаних футболістів

Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Андрій Ярмоленко (Борусія Д, Німеччина), Руслан Малиновський (Генк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Селезньов (Акхісар, Туреччина), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина), Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Едуард Соболь (Славія, Чехія)

Список футболістів, викликаних з чемпіонату України, стане відомий пізніше.

Матч проти Марокко відбудеться 31 травня, а проти Албанії — 2 червня. Збори національної команди, за інформацією ЗМІ, почнуться 24 травня.