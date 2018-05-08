Легендарний гравець Динамо утретє за чотири роки став чемпіоном Англії

Сергій Балтача очолює "Чарльтон" (U-18).

Колишній футболіст «Динамо» українець Сергій Балтача в якості головного тренера «Чарльтона» (U-18) виграв молодіжний чемпіонат Англії.

У фінальному матчі плей-офф команда Балтачі обіграла «Крістал Пелас» (U-18) з рахунком 2:0 і в третій раз за останні чотири роки оформила чемпіонство. В інтерв'ю офіційному сайту «Чарльтона» Балтача заявив, що ця перемога – тріумф, в першу чергу, команди, а не окремих особистостей.

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«Не можу описати, що я відчуваю. Я дуже пишаюся своїми підопічними. Неймовірне досягнення. У цьому сезоні хлопці так старанно працювали, і це величезна нагорода для них. Було б несправедливо виділяти окремих гравців. Це був відмінний командний виступ», - зазначив Сергій Балтача.

Відзначимо, що в академії «Чарльтона» Балтача працює з 2001 року, але в 2012 році тимчасово співпрацював з «Челсі».

Молодіжна команда "Чарльтона" під керівництвом Балтачі виграла національний титул в 2015-му, 2016 і 2018 роках.

Сергій Балтача - легендарний гравець і капітан київського "Динамо", володар Кубка кубків 1986 року, 4-разовий чемпіон СРСР, віце-чемпіон Європи 1988 року.