У харківському Металісті-1925 змінився головний тренер

Клуб очолив екс-гравець "Металіста" Сергій Валяєв.

Колишній півзахисник "Металіста" Сергій Валяєв став головним тренером футбольного клубу "Металіст 1925" (Харків). Про це повідомляє офіційний сайт харків'ян.

Деталі угоди з 39-річним фахівцем не повідомляються. На посаді наставника Валяєв змінить Олександра Іванова, який раніше подав у відставку.

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Робота в "Металісті 1925" - не перший досвід Валяєва в якості головного тренера. У 2016 році він обіймав посаду наставника "Нікополя", проте влітку покинув команду, після чого працював в аматорському "Металіст-Юніорі".

Валяєв відомий своїми виступами за "Металіст". З 2005-го по 2012 рік він провів 209 матчів у футболці харківської команди, в яких відзначився 14 голами.

Також в активі екс-півзахисника — виступи за збірну України (3 поєдинки).

Як повідомляв УНІАН, "Металіст 1925" близький до того, щоб забезпечити вихід у Першу лігу. Харків'яни йдуть на 2-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 60 очок, і за 4 тури до завершення чемпіонату випереджають "Енергію", яка йде на 3-му місці, на 6 очок.