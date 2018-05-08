Фінал Кубка України Динамо - Шахтар: історія турніру, рекорди і найбільш пам'ятні скандали (фото, відео)

У середу, 9 травня, у Дніпрі пройде фінал Кубка України, в якому зустрінуться дві найкращі команди країни - "Динамо" і "Шахтар". Кияни і "гірники" володіли Кубком по 11 разів. Один з суперників вийде вперед у вічній суперечці.

Другий за значимістю національний трофей - Кубок України - буде розіграний в 27-й раз. Рекорд за кількістю титулів в цьому турнірі у двох команд - "Динамо" і "Шахтаря". Кожна володіла призом по 11 разів. Саме динамівці та "гірники" зіграють у фінальному матчі нинішнього розіграшу, який відбудеться в Дніпрі 9 травня. Початок - о 20.30.

Десяте побачення "заклятих друзів"

Незважаючи на те, що розіграш першого Кубка України відбувся в 1992 році, вперше "Динамо" і "Шахтар" безпосередньо зустрілися у фіналі лише десять років тому - у 2002-му. Перше побачення виявилося вдалим для донецької команди, яку тренував італієць Невіо Скала. Цікаво, що як раз в тому сезоні "Шахтар" перервав багаторічну гегемонію киян в чемпіонаті країни і виграв золоті медалі, поклавши їх в Кубок.

Саме на початку 2000-х зародилися традиції українського "Класико" - принципової дуелі двох клубів-антагоністів, і згодом "біло-сині" та "помаранчево-чорні" стали частими суперниками один одного у вирішальних поєдинках на Кубок. Причому з кожним разом ці протистояння носили все більш емоційний і непримиренний характер.

Загалом пара "Динамо" - "Шахтар" зустрічалася раніше в фіналі дев'ять разів, таким чином, завтрашній фінал стане ювілейним, десятим у такому складі. Перевага у вирішальних очних поєдинках - на боці "Динамо". П'ять разів у київсько-донецькій суперечці Кубок їхав до столиці і в чотирьох випадках - поповнював музейну колекцію "Шахтаря".

Шедевр імені Хацкевича

Сім разів переможець визначався в основний час, по одному разу - у додатковий час і серії 11-метрових.

Серед тренерів, які виводили команди на фінальну гру, найкращий результат мають Сергій Ребров ("Динамо") і Мірча Луческу ("Шахтар") - по дві перемоги у фінальних матчах, де суперником був головний клуб-подразник. Причому якщо румунський фахівець загалом брав участь у шести подібних матчах і виграв два, то ККД Сергія Реброва значно краще - дві перемоги з трьох спроб.

У фіналах Кубка між "Динамо" і "Шахтарем" забивали голи 18 гравців. Примітно, що ще нікому не вдалося відзначитися дублем, не те що хет-триком... Також цікаво в світлі майбутнього 9 травня фіналу те, що рівно 15 років тому, у фіналі Кубка України 2003 року нинішній наставник киян Олександр Хацкевич забив у ворота "Шахтаря", мабуть, один з найкрасивіших голів у своїй кар'єрі, а "Динамо" перемогло - 2:1.

Гол Хацкевича - починаючи з 3:50:



Футбольний бокс і зламані ворота

Про принциповість поєдинків "Динамо" - "Шахтар" говорить той факт, що в 9-ти матчах між цими командами у фіналах Кубка України було показано відразу 13 червоних карток: шість - гравцям "Динамо" і сім - футболістам "Шахтаря". Тільки у двох поєдинках вилучень вдалося уникнути.

Скандалів за історію фінальних "Класико" було не злічити, та все ж виділимо три епізоди.

2002 рік - вилучення "гірника" Геннадія Зубова, який спробував вдарити головою асистента арбітра. Одному з тодішніх лідерів "Шахтаря" загрожувала дворічна дискваліфікація, однак справу вдалося зам'яти - подейкують, що не без особистого втручання президента донецького клубу Ріната Ахметова.

2008 - у фінальному матчі "Динамо" і "Шахтаря" було показано аж п'ять червоних карток. Проте вболівальникам в основному запам'ятався конфлікт між захисником "Шахтаря" Єзерським і нападаючим киян Бангурою. Єзерський в юності, крім занять футболом, серйозно займався і боксом. Африканця Бангуру від серйозних наслідків для здоров'я врятували його швидкі ноги.

2015 - у скандалі навколо матчу "Динамо" - "Шахтар", що відбувся в Києві на "Олімпійському", футболісти були не замішані. Динамівці обіграли "Шахтар" у серії пенальті, і на футбольне поле відразу після вирішального удару вибіг шалений натовп з кількох тисяч (!) вболівальників "біло-синіх". Фанати палили піротехніку і навіть зламали футбольні ворота, не кажучи вже про зірвану церемонію нагородження. Щоб заспокоїти неадекватних ультрас, на поле спустився навіть віце-президент УЄФА Григорій Суркіс. Київ виглядав в дуже непривабливому світлі на тлі повідомлень про подання столицею України заявки на проведення фіналу Ліги чемпіонів...