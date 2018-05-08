Легенда "Барселони" Іньєста узгодив 3-річний контракт з японським клубом на 90 мільйонів доларів

Згідно з угодою, Андрес Іньєста буде заробляти по 30 мільйонів доларів за сезон.

Півзахисник «Барселони» Андрес Іньєста, який залишить клуб після закінчення нинішнього сезону, визначився з місцем продовження кар'єри.

Про це повідомляє ESPN GB.

За інформацією видання, футболіст узгодив умови контракту з японським клубом «Віссел Кобе». Угода, за якою Іньєста буде заробляти 30 млн доларів за сезон, буде розрахована на три роки.

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Вирішальну роль у переході зіграв власник «Віссел Кобе» Хіроші Мікітані, який також є генеральним директором компанії Rakuten – титульного спонсора «Барселони».

Раніше повідомлялося, що Іньєста продовжить кар'єру в китайському «Чунцинь Ліфані». Проте пізніше стало відомо про зрив домовленостей.