Легенда "Барселони" Іньєста узгодив 3-річний контракт з японським клубом на 90 мільйонів доларів
Півзахисник «Барселони» Андрес Іньєста, який залишить клуб після закінчення нинішнього сезону, визначився з місцем продовження кар'єри.
Про це повідомляє ESPN GB.
За інформацією видання, футболіст узгодив умови контракту з японським клубом «Віссел Кобе». Угода, за якою Іньєста буде заробляти 30 млн доларів за сезон, буде розрахована на три роки.
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Вирішальну роль у переході зіграв власник «Віссел Кобе» Хіроші Мікітані, який також є генеральним директором компанії Rakuten – титульного спонсора «Барселони».
Раніше повідомлялося, що Іньєста продовжить кар'єру в китайському «Чунцинь Ліфані». Проте пізніше стало відомо про зрив домовленостей.