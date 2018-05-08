ФК "Шахтар" проведе аукціон для вболівальників за право провести день з командою в потенційно "чемпіонському" матчі з "Вересом"

12:42, 08 травня 2018
Футбол
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"Шахтар" пропонує вболівальникам особисто розділити радість перемоги у "золотому" матчі УПЛ / facebook.com/fcshakhtar

Вболівальник стане частиною команди в потенційно "чемпіонській" грі УПЛ «Шахтар» – «Верес» і зможе випробувати неймовірні емоції, перебуваючи в самому центрі подій, повідомляється на сторінці ФК "Шахтар" в Facebook

У клубі пропонують скористатися унікальною можливістю і провести день з першою командою, познайомитися з гравцями і тренерами, насолодитися поєдинком і пережити незабутні моменти на лавці запасних, отримати іменну футболку і автографи кумирів.

Аукціон проводиться на офіційному сайті клубу.

Стартова вартість 1 квитка - 20.000 гривень.

Матч "Шахтар" - "Верес" відбудеться у неділю, 13 травня, на ОСК "Металіст" у Харкові. Початок гри - о 19.30. У разі перемоги в цій грі гірники достроково стануть чемпіонами України сезону 2017/18.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтар