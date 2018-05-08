Як виглядає НСК "Олімпійський" в Києві перед фіналом Ліги чемпіонів (відео)

З'явилися кадри останніх днів підготовки арени до фіналу.

У Києві зафіксували відео підготовки стадіону НСК "Олімпійський" до фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня.

Відео, зняте за допомогою дрона, опубліковано на YouTube-каналі "Інформатор".

Головна спортивна арена країни готувалася до фінального футбольного поєдинку заздалегідь. На території спорткомплексу багато робітників, які завершують підготовчі роботи.

Раніше УНІАН повідомляв, що капітальний ремонт головної арени Ліги чемпіонів нинішнього сезону обійшовся Україні в 102 мільйони гривень.

Нагадаємо, у фінальному матчі 26 травня зіграють "Реал" і "Ліверпуль", а головним арбітром призначений сербський рефері Мілорад Мажич.