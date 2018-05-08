"Боруссія" українця Ярмоленка визначилася з новим головним тренером

60-річний Люсьєн Фавр буде представлений в якості наставника дортмундців на наступному тижні.

Новим головним тренером дортмундської «Боруссії» стане Люсьєн Фавр.

60-річний швейцарець, який очолює «Ніццу», домовився про контракт з німецьким клубом. Про це повідомляє Eurosport.

Фавр буде представлений в якості тренера «Боруссії» на наступному тижні.

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Ще минулого літа в Дортмунді розраховували укласти угоду з Фавром, але переговори зірвалися через фінансові вимоги «Ніцци». Тепер французи готові відпустити тренера, незважаючи на контракт до 2019 року.

Фавр вже працював у Німеччині, тренуючи «Герту» (2007-2009) і «Боруссію» Менхенгладбах (2011-2015).

Нагадаємо, що «Боруссія» (Дортмунд) починала сезон під керівництвом Петера Боса, після його звільнення команду прийняв Петер Штегер.

З серпня 2017 року за дортмундську "Боруссію" виступає хавбек збірної України Андрій Ярмоленко.