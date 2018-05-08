Легендарний тренер "МЮ" Фергюсон вийшов з коми і поспілкувався з друзями

Стан сера Алекса покращився.

Колишній головний тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вийшов з коми вперше після операції, яку він переніс 5 травня після крововиливу в мозок.

Як повідомляє Daily Mail, у понеділок, 7 травня, шотландський фахівець вийшов з коми і навіть зміг сісти і поспілкуватися з родичами і друзями. Фергюсон продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії, але тепер у лікарів з'явився обережний оптимізм щодо його подальшого відновлення.

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Фергюсон поскаржився на погане самопочуття у четвер, а в п'ятницю був госпіталізований і прооперований.

Легендарний шотландець тренував Манчестер Юнайтед 27 років (1986-2013) і виграв з клубом 38 трофеїв, включаючи 13 чемпіонських титулів в Англії і дві Ліги чемпіонів.

Напередодні повідомлялося, що перспективи відновлення Фергюсона визначаться протягом найближчих 48 годин.