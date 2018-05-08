Шевченко, Роналдіньо, Дель П'єро і Тотті зіграють у прощальному матчі Пірло

Поєдинок пройде в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро".

Колишній півзахисник збірної Італії Андреа Пірло назвав гравців, які візьмуть участь у його прощальному матчі.

У символічній грі візьмуть участь знамениті футболісти, такі як Андрій Шевченко, Роналдо, Роналдіньо, Джанлуїджі Буффон, Алессандро Дель П'єро, Франческо Тотті, Паоло Мальдіні, Філіппо Індзагі, Антоніо Кассано, Діда, Ернан Креспо, Крістіан Вієрі, Фабіо Каннаваро, Кафу, Джорджіо К'єлліні, Алессандро Костакурта, Чіро Феррара, Фабіо Гроссо, Каха Каладзе, Марко Матерацці, Алесандро Неста, Сержіньо, Джанлука Дзамбротта, Деметріо Альбертіні, Массімо Амброзіні, Мауро Каморанезі, Дженнаро Гаттузо, Френк Лемпард, Леонардо, Руй Кошта, Кларенс Зеєдорф.

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Матч пройде 21 травня в Мілані на стадіоні «Сан-Сіро».

38-річний Андреа Пірло завершив кар'єру в минулому році. Пірло - чемпіон світу 2006 року, дворазовий переможець Ліги чемпіонів у складі "Мілана". Також виступав за італійські "Брешию", "Інтер", "Ювентус" і американський "Нью-Йорк Сіті".