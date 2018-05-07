Перспективи одужання екс-тренера "МЮ" Фергюсона визначаться в найближчі дві доби

5 травня шотландський фахівець переніс операцію після крововиливу в мозок.

Колишній головний тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон продовжує перебувати в стабільному стані в манчестерській клініці. 5 травня шотландський фахівець успішно переніс операцію після крововиливу в мозок.

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За інформацією Daily Mail, протягом найближчих 48 годин будуть оцінені наслідки крововиливу, а також визначаться перспективи відновлення Фергюсона. Також повідомляється, що протягом місяця стануть відомі довгострокові наслідки крововиливу.

Раніше в «Манчестер Юнайтед» повідомили, що операція пройшла добре. Однак Фергюсону потрібен період інтенсивної терапії, щоб оптимізувати одужання.

76-річний Алекс Фергюсон очолював «Манчестер Юнайтед» з 1986-го по 2013 рік. Під керівництвом шотландця «МЮ» виграв 49 трофеїв.