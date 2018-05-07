Мерія Києва: проблема з розміщенням уболівальників на фінал Ліги чемпіонів неактуальна

Столична влада збирається перевірити готелі, які непомірно збільшили ціни на проживання, щодо сплати туристичного збору.

Проблем з житлом для футбольних фанатів немає, оскільки більшість з них прилетять до Києва на один день.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник управління туризму Київської міської держадміністрації Антон Тараненко.

"Проблема з розміщенням уболівальників неактуальна, оскільки 70% з них приїжджає на матч на один день і відразу ж ввечері відлітає з Києва чартерним рейсом. Ми направили у ДФС (Державну фіскальну службу – ред.) Києва та інших структур лист з проханням перевірити заклади розміщення, які пропонують надвисокі ціни на житло під час проведення ЛЧ (Ліги чемпіонів УЄФА – ред.). Мова йде про сплату туристичного збору", - написав Антон Тараненко.

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До того ж чиновник заявив, що КМДА працює над створенням кемпінгу для туристів на Трухановому острові, бажання переночувати в якому вже висловили більше 100 бажаючих.

Також Тараненко повідомив, що до проблеми розміщення фанатів приєдналися небайдужі кияни, які пропонують зняти житло за прийнятною ціною на сервісі оренди Airbnb. До того ж мешканці столиці створили в Facebook спільноту, в якій пропонують безкоштовно розмістити туристів у себе вдома.

Головний представник Київської міської держадміністрації з питань УЄФА Андрій Мірошниченко підтвердив інформацію про короткочасне перебування футбольних фанатів.

"На цьому тижні відбулися зустрічі з представниками "Ліверпуля" і "Реала". Клуби вже підтвердили, що 20 тисяч уболівальників прилетять і полетять в один день. Ні КМДА, ні ФФУ (Федерація футболу України – ред.) не отримували будь-яких скарг від клубів. Відсутність вільних номерів означає одне: попит та пропозиція знайшли своє рішення", - написав Мірошниченко.

Нагадаємо, що ціни на житло в Києві в день фіналу Ліги чемпіонів злетіли до небес.