Українець Зінченко на радощах впустив кубок чемпіона Англії під час святкування "Ман Сіті" (відео)
15:14, 07 травня 2018Футбол
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Український футболіст потрапив у комічну ситуацію.
REUTERS
Комічна ситуація трапилася з українцем Олександром Зінченком під час святкування чемпіонського титулу "Манчестер Сіті" в Англії.
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"Сіті" зіграв внічию 0:0 з "Хаддерсфілдом" у матчі 37-го туру Прем'єр-ліги, а після гри команді вручили чемпіонський кубок.
Коли гравці святкували, танцюючи навколо трофею, Зінченко спиною штовхнув кубок і дуже злякався.
7 травня 2018 р.
Товариші потролили його, а організатори миттю повернули трофей на його місце.
Нагадаємо, "Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії, вигравши титул уп'яте в історії.
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