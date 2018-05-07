Українець Зінченко на радощах впустив кубок чемпіона Англії під час святкування "Ман Сіті" (відео)

Український футболіст потрапив у комічну ситуацію.

Комічна ситуація трапилася з українцем Олександром Зінченком під час святкування чемпіонського титулу "Манчестер Сіті" в Англії.

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"Сіті" зіграв внічию 0:0 з "Хаддерсфілдом" у матчі 37-го туру Прем'єр-ліги, а після гри команді вручили чемпіонський кубок.

Коли гравці святкували, танцюючи навколо трофею, Зінченко спиною штовхнув кубок і дуже злякався.

Товариші потролили його, а організатори миттю повернули трофей на його місце.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії, вигравши титул уп'яте в історії.