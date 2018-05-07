УЄФА призначив бригаду арбітрів на фінал Ліги чемпіонів в Києві

На матчі "Реала" і "Ліверпуля" буде працювати серб Мілорад Мажич.

УЄФА призначив бригаду арбітрів на фінальний матч Ліги чемпіонів у Києві.

Головним рефері поєдинку "Реал" - "Ліверпуль" буде сербський суддя Мілорад Мажич.

Про це повідомляє UEFA.com.

Мажичу 45 років, міжнародну категорію він отримав у 2009 році. У поточному сезоні серб судив чотири матчі Ліги чемпіонів і два матчі Ліги Європи. Також він обслуговував фінал Кубка конфедерацій-2017 між збірними Чилі та Німеччини.

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Асистентами арбітра будуть Мілован Рістіч і Далібор Джурджевич. Четвертий рефері - француз Клеман Тюрпен. Серби Ненад Джокіч і Данило Груіч призначені додатковими помічниками арбітра. Нарешті, серб Неманья Петрович буде запасним асистентом судді.

Головним суддею фіналу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА призначено Яну Адамкову з Чехії. Матч між "Вольфсбургом" і "Ліоном" відбудеться 24 травня в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок о 19.00.

Фінал чоловічої Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський". Початок - о 21.45.