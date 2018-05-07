У другій лізі суддя матчу у Тернополі ховався від розлючених фанатів за пожежною машиною (відео)

Поєдинок "Ниви" (Тернопіль) та "Агробізнеса" (Волочиськ) завершився скандалом.

Матч 25-го туру Другої ліги з футболу між тернопільською "Нивою" та "Агробізнесом" з Волочиська (1:2) завершився великим скандалом.

Арбітру Андрію Холявко, який обслуговував зустріч, довелося тікати від розлючених уболівальників і шукати захисту у правоохоронців.

Команда з Тернополя відкрила рахунок у матчі. Гостям вдалося відігратися, а після і зовсім вирвати перемогу. На 90+4-й хвилині зустрічі був призначений сумнівний пенальті, який, до речі, був вже другим для "Агробізнесу" (перший команда не реалізувала).

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Цей епізод викликав найбільші емоції у вболівальників. За інформацією фан-аккаунта "Ниви" в Instagram, арбітр зустрічі відразу ж після фінального свистка тікав з поля в напрямку пожежної машини, де і знайшов захист з боку стюардів та правоохоронних органів.

Епізоди скандального матчу будуть розглядатися Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ. Покарання може отримати як Андрій Холявко, так і футбольний клуб «Нива».