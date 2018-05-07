Зідан: думаю, травма Роналду не виявиться серйозною

Португальський форвард "Реала" отримав ушкодження, через яке може пропустити фінал Ліги чемпіонів у Києві.

Нападник «Реала» Кріштіану Роналду залишив поле у перерві матчу 36-го туру чемпіонату Іспанії проти «Барселони».

Заміна португальського форварда пов'язана з розтягуванням зв'язок гомілкостопу, повідомляє журналіст Аранча Родрігес.

Ступінь серйозності травми і терміни відновлення Роналду стануть відомі пізніше.

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Головний тренер «Реала» Зінедін Зідан після нічиєї з «Барселоною» розповів про стан Кріштіану Роналду.

«Що стосується серйозності пошкодження Роналду, то зараз про це говорити рано. Однак думаю, що травма не виявиться серйозною. Завтра він пройде медобстеження. Не можу зараз сказати, скільки часу він пропустить через ушкодження, але мені він сказав, що нічого особливого. Подробиці дізнаємося завтра», - цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, що вчора "Барселона" і "Реал" зіграли внічию - 2:2 - у черговому "Ель-Класіко".