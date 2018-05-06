"Реал" зіграв внічию з "Барселоною", двічі поступаючись у рахунку по ходу матчу

"Ель-Класіко" завершилося внічию - 2:2.

У рамках 36-го туру чемпіонату Іспанії відбулося знамените Ель-Класіко - поєдинок "Барселона" - "Реал".

Гра завершилася внічию - 2:2, повідомляє сайт змагань.

Матч двох найтитулованіших клубів Іспанії вже не мав турнірного значення, оскільки "Барселона" за кілька турів до фінішу гарантувала собі золоті нагороди.

Тим не менше, 98 тисяч глядачів на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні стали свідками грандіозного футбольного спектаклю.

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На 10-й хвилині Суарес після швидкого флангового проходу Серхіо Роберто відкрив рахунок - 1:0. Але вже за 5 хвилин Кріштіану Роналду зрівняв шанси - 1:1. Португалець повторив досягнення легенди "Реала" Альфредо Ді Стефано - в обох по 18 голів у матчах "Ель-Класіко". Більше - лише у Ліонеля Мессі (26).

Наприкінці першого тайму "Барселона" залишилася в меншості - за відмашку суперника був вилучений Серхіо Роберто.

У другому таймі команди знову обмінялися голами. "Барса", граючи вдесятьох, зуміла відкрити рахунок - шикарний гол забив Мессі на 52-й хвилині. Однак на 72-й Бейл встановив остаточний рахунок - 2:2.

"Реал" набрав 72 очки і залишається на третій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, "Реал" вийшов у фінал Ліги чемпіонів сезону-2017/2018 і зіграє у Києві з "Ліверпулем".